فيضانات النيجر تسفر عن مصرع 24 شخصا.. وزلزال يضرب غرب اليابان

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان بطلها الأحوال الجوية من أبرزها، الأمطار الغزيرة التي تشهدها النيجر، الدولة الواقعة في غربي قارة أفريقيا، ما أسفر عن مصرع 24 شخصا ، فيما شهد غرب اليابان، زلزالا بقوة 5 درجات، دون الإبلاغ عن سقوط ضحايا.

لقى 24 شخصا مصرعهم وتضرَّر أكثر من 54 ألفا آخرين جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها النيجر، منذ شهر يونيو الماضي، وقالت «الدفاع المدني النيجري»، إن الانهيارات طالت 5800 مسكن؛ مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 36 شخصا وتضرر 54689 شخصًا.

مركز الزلزال وقع على عمق 370 كيلومترًا تحت البحر

وفي اليابان، ضرب زلزال بقوة 5 درجات، جزيرة «هونشو» غربي اليابان، وأشار «المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل»، إلى أن مركز الزلزال، وقع على عمق 370 كيلومترًا تحت سطح البحر، فيما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي العراق، أعلنت وزارة الكهرباء، انقطاع التيار الكهربائي عن عدة محافظات جنوبية، بسبب الأحمال الزائدة وارتفاع درجات الحرارة، فيما قالت قناة «السومرية» الإخبارية العراقية، إن الكهرباء انقطعت في محافظات: «البصرة-ميسان-ذي قار-بابل»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأشارت الكهرباء العراقية، في بيان، إلى أن انقطاع التيار الكهربائي، جاء بسبب انفصال خط «أمين- واسط» للضغط الفائق بسبب الأحمال الزائدة وارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق.

هطول أمطار مع إنعدام الرؤية بـ «منطقة الباحة» السعودية

بدورها، هطلت أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة مع إنعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراه بـ «منطقة الباحة»، الواقعة جنوبي غربي الممكلة العربية السعودية، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، كما شهدت «منطقة تبوك»، شمال غربي البلاد، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة شملت مدينة تبوك، ومركزي القليبة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»

وفي الولايات المتحدة، لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب شخص رابع في حالة حرجة جدا، جراء صاعقة ضربت، مساء الخميس الماضي حديقة «لافاييت بارك» الواقعة بجوار «البيت الأبيض»،

وفي وقت سابق، قال مسؤولون أمريكيون، إن 4 أشخاص، رجلان وامرأتين، بينهم رجل وزوجته من ولاية «ويسكونسن»، كانا في واشنطن للاحتفال بالذكرى السنوية الـ56 لزواجهما، تم نقلهم في حالة حرجة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.