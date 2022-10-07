سفير مصر ببغداد يسلم خطاب تهنئة بالمولد النبوي من الرئيس السيسي إلى برهم صالح

التقى السفير وليد إسماعيل سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق، الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح، وقام بتسليمه خطاب تهنئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة المولد النبي الشريف.

بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين

وتناول لقاء سفير مصر، مع الرئيس برهم صالح، مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، ودفعها لآفاق أرحب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية، بما يحقق المصالح المشتركة وتطلعات وطموحات الشعبين الشقيقين، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

مشاركة العراق في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

وجرت مناقشة مشاركة العراق في الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP27» بمدينة شرم الشيخ، إذ استعرض السفير الجهود التي تبذلها مصر في ظل رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر في إطار التحضير وعقد المؤتمر بنجاح.