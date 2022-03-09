وزراء خارجية مصر والأردن والعراق يناقشون تداعيات الأزمة الأوكرانية

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء 9 مارس الجاري، كلًا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، على هامش أعمال الدورة 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وصرَّح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع الثلاثي تطرّق إلى تبادل الرؤى حيال المُستجدات الأخيرة على المشهد الدولي، وعلى رأسها تطورات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها المُختلفة؛ فضلًا عن التنسيق إزاء أبرز التحديات على الساحة الإقليمية في إطار تضافر الجهود نحو إعلاء الحلول السلمية لقضايا المنطقة.

أضاف «حافظ» أن الوزراء تناولوا كذلك سبل الاستمرار في الدفع قدماً بتعزيز الجوانب المختلفة للتعاون المُشترك في إطار الآلية الثلاثية، لاسيما في مجالات التعاون التجاري والاقتصادي ذات الاهتمام المشترك ووفق جدول زمني مُحدد، وذلك من أجل البناء على ما تحقق في هذا الشأن، وعلى نحو يُلبي تطلعات شعوب الدول الثلاث نحو التنمية والرخاء.