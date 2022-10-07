روسيا: الغاز الطبيعي يمكن أن يتدفق لأوروبا عبر «نورد ستريم 2»

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم، إن روسيا قد تستأنف توريد الغاز الطبيعي إلى ألمانيا وجيرانها عبر جزء غير تالف من خط أنابيب نورد ستريم 2، بحسب ما نقلته شبكة «أويل بريس».

وبالنسبة للسلسلة الثانية فهي جاهزة ومبنية بالكامل، وإذا تم اتخاذ القرارات القانونية اللازمة من قبل الأوروبيين فيما يتعلق بإصدار الشهادات وإزالة القيود، فإن روسيا يمكن أن توفر إمدادات كافية من خلال هذه السلسلة في وقت قصير.

ألمانيا ترى روسيا مورد غير موثوق للطاقة

جاء البيان بعد أسبوعين من تصريح سياسي ألماني بأن الغاز لن يتدفق أبدًا عبر نورد ستريم 2، لأن ألمانيا لن ترى روسيا مرة أخرى كمورد موثوق للطاقة، كما أنه بعد فترة وجيزة، أصبح خط أنابيب نورد ستريم 1 و2 هدفًا للتخريب الذي يبدو أنه أضر بخط الأنابيب القديم الذي لا يمكن إصلاحه.

وأكد تحقيق أطلقته السلطات السويدية في وقت سابق من هذا الشهر، حدوث تفجيرات في خطوط الأنابيب، مما يعزز الشكوك في حدوث تخريب خطير، وتم اكتشاف 4 تسريبات، بواقع تسريبين في كل من خط أنابيب نورد ستريم 1 و2.

ألمانيا تكافح لتأمين ما يكفي من الغاز لفصل الشتاء

ولم يتم تشغيل نورد ستريم 2 أبداً بعد أن ألغت ألمانيا عملية إصدار الشهادات في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، ومن جانبها أغلقت نورد ستريم 1 إلى أجل غير مسمى في وقت مبكر من هذا الشهر، بدعوى عدم القدرة على إصلاح توربينات الغاز بسبب العقوبات الغربية.

وفي هذه الأثناء تكافح ألمانيا، التي كانت المستفيد الرئيسي من تدفق الغاز عبر نورد ستريم 1، لتأمين ما يكفي من الغاز لفصل الشتاء، حيث حذر عدد من المسؤولين من أن خفض الطلب سيكون مفتاحًا لتحقيق الربيع دون الكثير من الألم.