آخر أخبار الحرب الروسية الأوكرانية.. موسكو تطرد سفراء وكييف تسترد مدن

تتصاعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية على هيئة عقوبات اقتصادية من جانب دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، إلا أن روسيا ترد على طريقتها الخاصة، التي تتمثل في طرد سفير أو قنصل، والتعليق على مطالبات بتعويض تتحمله موسكو لدولة تضررت من الحرب، أو من خلال قطع غازها الموصل لبعض دول الاتحاد الأوروبي.

طرد سفراء متبادل بين اليابان وروسيا

كشفت وزارة الخارجية الروسية، عن طرد القائم بأعمال سفارة دولة ليتوانيا في العاصمة موسكو، ردا على طرد القائم بالأعمال الروسي في ليتوانيا.

وأعلنت قبلها اليابان عن طرد الدبلوماسي الروسي من شمال البلاد في 10 أكتوبر الحاليّ، على أقصى تقدير، واعتباره شخصا غير مرغوب فيه، ردا على طرد روسيا الاتحادية القنصل الياباني في 26 سبتمبر الماضي، بعد أن ألقت القبض عليه واتهمته بالتجسس عليها وسط غضب ياباني وسع.

بوتين يضم أكبر محطة نووية في أوروبا لروسيا

حرص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء على إصدار أمر بنقل إدارة محطة زباروجيه النووية إلى موسكو، قائلا: «ينبغي على حكومة روسيا الاتحادية تأمين قبول المنشآت النووية لمحطة زابوروجيه النووية والممتلكات الأخرى اللازمة لتنفيذ أنشطتها في ملكية فدرالية».

تحرك أوروبي وشيك

نقل موقع «روسيا اليوم» عن مصادر أوروبية، وجود نية للموافقة الأخيرة على نص العقوبات التي ستضاف إلى القائمة المطبقة على روسيا وستشمل هذه العقوبات إجراءات اقتصادية على 14 عسكريا روسيا، ويتوقع الأوروبيون أن تحرم العقوبات الجديدة روسيا من 7 مليارات يورو.

أوكرانيا تسترد 4 مدن من روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن القوات المسلحة الأوكرانية استعادت 3 بلدات في مقاطعة خيرسون جنوب البلاد، بعد اشتباكات مع القوات الروسية فيها، بحسب خبر بثته قناة «سكاي نيوز عربية»، ليصبح عدد المدن المستردة من أوكرانيا 4، بعد إضافة مدينة ليمان شرق البلاد.