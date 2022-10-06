صحيفة: أوروبا هي الأكثر تضررا من العقوبات الغربية على روسيا

قال زولتان كوفاكس، وزير الدولة الهنغارية للاتصالات والعلاقات الدولية، في مقطع فيديو على فيسبوك، إن هناك حاجة إلى تغيير الاتجاه في السياسة الأوروبية لأنه من الواضح أن عقوبات الطاقة تدمر اقتصاد الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك بعد إعلان الاتحاد الأوربي الموافقة على الحزمة 8 من العقوبات على روسيا، على خلفية الحرب في أوكرانيا وفقا لما أوردته صحيفة «هنغاريا اليوم».

العقوبات على النفط الروسي لم يكن في الحسبان

وأشار إلى أنه لوقت طويل بعد اندلاع الحرب، لم يكن فرض عقوبات على الطاقة على جدول الأعمال، ولكن في يونيو تغير كل شيء فجأة ودفعت بروكسل بقرار حظر ومعاقبة مشتقات النفط والنفط الروسي، مضيفاً: «قلنا منذ البداية أن أي عقوبات على الطاقة ستكون بمثابة إلقاء قنبلة نووية على كل من الاقتصاد المجري والأوروبي».

وأوضح «كوفاكس» أن دولة كالمجر ستعاني بشدة، إذ أنها ليس لديها موانئ بحرية ولا يمكنها استلام الغاز والنفط إلا عن طريق خطوط الأنابيب.

ولفت «كوفاكس» إلى أنه بالرغم من الصراع الطويل والمعارك الشاقة، تمكن رئيس الوزراء فيكتور أوربان من الحصول على إعفاء من العقوبات المفروضة على النفط الروسي.

العقوبات أكثر ضررًا على أوروبا من روسيا

وفي نفس السياق، قال «كوفاكس» إنه الآن أصبحنا قادرين على إدراك خطورة فرض العقوبات على النفط الروسي، وخصوصا أن هذه العقوبات تضر بأوروبا أكثر بكثير من روسيا، لأن عائدات روسيا قد زادت، بينما خرجت أسعار الطاقة والتضخم في منطقة اليورو عن السيطرة.

وأضاف «كوفاكس»: «إذا اتخذ عدد كافٍ منا موقفًا وتحدثنا علانية، فسننجح في تغيير هذه القرارات»، في إشارة إلى المشاورات الوطنية المقبلة حول العقوبات.