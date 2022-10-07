سعيد حامد يكشف سبب انخفاض إيرادات فيلم «حب في التلاجة»: تقنية صوتية

أعرب المخرج سعيد حامد، عن سعادته بتكريمه من مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ38، التي أقيمت داخل أحد فنادق الإسكندرية، وأدارها عرفة محمود، بحضور المنتج محمد العدل، الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، الفنانة سلوى محمد علي وعدد كبير من الصحفيين والنقاد

وقال المخرج سعيد حامد، في ندوة تكريمه بالإسكندرية السينمائي، إنه اتبع تقنية صوتية معينة في فيلم «حب في التلاجة»، وهو ما قوبل بمعارضة من المونتير سعيد الشيخ الذي قال له: «أنت كدة هتبوظ فيلمك»، مضيفا أنه كان شخص عنيد وأصر على استخدام هذه التقنية في فيلمه، لافتا إلى أن وجود أغنيات بالفيلم أثر على الصوت، ما تسبب في وجود حالة تشويش بالفيلم أثرت عليه وقت عرضه.

محمد العدل: أعتز بتعاوني مع المخرج العنيد سعيد حامد

ومازح المنتج محمد العدل، المخرج سعيد حامد، بتأكيده على أن الأخير دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتحقيقه لأقل دخل في السينما المصرية بفيلم «حب في التلاجة» الذي حقق 36 جنيها.

وقال «العدل»، في ندوة تكريم سعيد حامد ضمن فعاليات الدورة 38 لمهرجان الإسكندرية السينمائي، إنه يعتبر فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» الأعلى إيرادا في تاريخ السينما بعد تحقيقه لـ28 مليون جنيه، ليقاطعه سعيد حامد قائلا: «عمل 33 مليون جنيه» ليدخل العدل في نوبة ضحك: «أنت هتشاركني ولا إيه»؟.

3 أفلام جمعت محمد العدل وسعيد حامد

وأكد «العدل» أنه يعتز بتعاونه مع سعيد حامد في 3 أفلام وهي: «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، «همام في امستردام»، و«شورت وفانلة وكاب»، ولكنه شدد على أن سعيد حامد مخرج عنيد للغاية ويصعب التعامل معه.