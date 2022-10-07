«أسرار سعيد الشيخ وفطين عبدالوهاب» في ندوة بالإسكندرية السينمائي

انطلقت ندوة «الخالدون»، ضمن فعاليات الدورة الثامنة والثلاثين لمهرجان الإسكندرية السينمائي، منذ قليل، داخل أحد فنادق الإسكندرية.

وتحدثت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، عن المونتير الراحل سعيد الشيخ، كاشفة معاونته لها في حياتها الشخصية، معتبرة كتابها عنه الذي يحمل اسم «فنان بدرجة أستاذ»، بمثابة لمسة وفاء تجاه أستاذها.

سعيد الشيخ رفض الاستمرار في المهنة لعدة أسباب

وأكدت غادة جبارة خلال الندوة بـ مهرجان الإسكندرية السينمائي، أن سعيد الشيخ رفض الاستمرار في مهنته وقت دخولها عالم الديجيتال، وأشارت إلى أنها سألته آنذاك عن سبب رفضه الاستمرار في مهنته رغم تمتعه بكامل صحته، فأكد أنه من الصعب بعد عشقه للمادة الخام للأفلام أن يتعامل مع أزرار لن يستطع الشعور تجاهها بشئ.

أفلام فطين عبدالوهاب خالدة في السينما

وأكدت غادة جبارة اعتراض سعيد الشيخ على أجزاء من سيناريو فيلم «أنت حبيبي»، مع المخرج يوسف شاهين الذي كانت له وجهة نظر مغايرة، فتم الاحتكام إلى الفنان فريد الأطرش باعتباره منتج الفيلم، فقال نصا: «ممكن يوسف يمشي لكن سعيد ميمشيش أبدا».

ورفض الكاتب وليد سيف تصنيف كتابه عن فطين عبدالوهاب بالكتيب، مؤكدًا أنه ظلم على مستوى الحجم والخط وما إلى ذلك.

وأكد وليد سيف أن أعمال فطين عبدالوهاب خالدة في تاريخ السينما، معتبرا فيلم «الآنسة حنفي»، من الأفلام الرائعة في مسيرة المخرج الراحل، حيث قدم فيلما كوميديا تعرض من خلاله لقضايا المرأة.

وشدد على أن فطين عبدالوهاب كان يصنع الموقف الكوميدي في أفلامه، فلم يعتمد على وجود ممثل خفيف الظل، ولكنه كان يعتمد على السيناريو وتضمنه لمواقف خفيفة الظل.