أستاذ اقتصاد زراعي: مصر قادرة على الاكتفاء الذاتي من القطن 

كشف الدكتور عبدالحكيم نور الدين، أستاذ الاقتصاد الزراعي، عن ارتفاع إنتاج محصول القطن في مصر هذا العام، مشيرا إلى أن القطن يعتبر محصولا نقديا مهما للمزارع سواء من حيث التوسع في المساحة أو الاتجاه لزراعة السلالات عالية المقاومة لظروف الجفاف والآفات، مشيرا إلى أن مصر قادرة على الاكتفاء الذاتي من القطن ولكن على حساب محاصيل أخرى.

القطن هو محصول رئيسي ونقدي ويساهم في زيادة قدرات المزارع المالية

وأضاف نور الدين لـ«الوطن»، أن محصول القطن هو محصول رئيسي ونقدي، ويساهم في زيادة قدرات المزارع المالية، وهو مدخل رئيسي لمصانع الغزل والنسيج، وتعتبر بذرة القطن أحد أهم المصادر للزيوت النباتية ومخلفاتها وأحد أهم مكونات العلف الحيواني، ويعتبر عاملا قويا ومؤثرا في الإنتاج الحيواني، موضحا أن سعر محصول القطن هو الأقل بسبب موسم الإنتاج (الحصاد) وسيزداد السعر بمرور الوقت كأي محصول، وحتى إذا استقرت الأسعار كما هي فتعتبر مربحة ومجزية بالنسبة للمزارعين.

دعم الدولة لمحصول القطن باعتبار مصر من أهم الدول إنتاجا في العالم

وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن القطن محصول مكلف ولكن في المقابل الإنتاجية للفدان ارتفعت، مشيرا إلى أن إنتاجية الفدان حاليا تصل إلى 9 قناطير، ويصل سعر القنطار اليوم حوالي 6 آلاف جنيه، لذلك يعتبر هذا المحصول من أفضل المحاصيل الجاذبة للمزارعين، بالإضافة إلى دعم الدولة لمحصول القطن باعتبار مصر إحدى أهم الدول إنتاجا فى العالم.

وأكد أن محصول القطن المصري يُعتبر صاحب شهرة عالمية، لتميز مصر بزراعة أجود أنواع القطن وهو القطن المصري طويل التيلة، موضحا أننا نقوم بتصدير القطن طويل التيلة، وفي المقابل نستورد القطن قصير التيلة لتشغيل المصانع المصرية والتي تعتمد على إنتاجها في إيجاد قطن قصير التيلة، موضحا أن صناعة الأقمشة من القطن الخالص ليست هي الأفضل وإنما يجب خلطه بالألياف الصناعية أو التيل أو الكتان لزيادة الجودة.