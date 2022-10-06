وزير الزراعة يبحث التعاون مع رئيس مجلس القطن الأوزبكستاني

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور ابراهيم عبد الرحمنوف وزير التنمية والابتكار رئيس مجلس القطن الاوزبكستاني والوفد المرافق له

ورحب "القصير" بالوزير الاوزبكستاني واشار الى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين على كل المستويات وخاصة قطاع الزراعة ، كما اشار الي مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في عام ٢٠١٨ في مجالات تطوير الثروة الحيوانيه والميكنة الزراعية باستخدام التكنولوجيات الحديثة وتفعيل مجموعة العمل الفنية الزراعية المشتركة والانتهاء من مشروع مذكرة التفاهم في الحجر الزراعي ووقاية النباتات وبروتوكول التعاون في مجال تصدير شتلات العنب من مصر الي ازوبكستان وتبادل الخبرات في الانشطة الزراعية المختلفة وزيادة حجم التبادل التجاري الزراعي بين البلدين.

وقال "القصير" ان مصر لديها انتاج وفير من أصناف القطن طويل التيلة ويلقى طلبا متزايدا عالميًا .

ومن ناحيته اعرب الوزير الاوزبكستاني عن سعادته بوجوده في القاهرة ولقاء وزير الزراعة مشيرا إلى أن وزارته هي المعنية في الآصل بموضوع الابتكار والذي يتداخل في القطاعات الاخرى بأزوبكستان خاصةً قطاع الزراعة وأشار الي اهمية الدفع نحو زيادة حجم تبادل السلع الزراعية لما لها ميزه تنافسية عالمية خاصة البرتقال المصري والفروالة والعنب.

وأكد "عبد الرحمنوف" على أهمية التعاون في مجال انتاج أصناف القطن متحملة للجفاف والملوحة من خلال برامج التربية النباتية واستخدام التكنولوجيات الحديثة في البحث العلمي فضلًا عن التعاون في صناعة الغزل والنسيج وانه سينقل رغبة وزير الزراعة المصري في تفعيل أوجه التعاون بين الجانبين إلى وزير الزراعة الاوزبكستاني وسيتم متابعة ما تم الاتفاق عليه مع الجانب المصري.

وفي نهاية اللقاء أكد الجانبين على تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة وانهاء الاجراءات اللازمة لتوقيع مذكرة التفاهم في مجال الحجر الزراعي في أقرب فرصة ممكنة وكذا بروتوكول التعاون في تصدير شتلات العنب المصري الي أزوبكستان ، وكذا تفعيل اللجان الفنيه الزراعية المشتركة بين الجانبين وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات بناءً القدرات والبحوث التطبيقية المشتركة المتعلقة ببرامج التربية المختلفة في القطن فضلًا عن التعاون في مجال الأمصال واللقاحات والاسماك والدواجن.

حضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، ومن الجانب الازوبكي السفير منصوربيك كيليتشيف سفير جمهورية اوزبكستان بالقاهرة، والسيد أتابيك فيازوف مساعد وزير التنمية الابتكارية لجمهورية أوزباكستان، وشيرزاد يعقوبوف - سكرتير أول سفارة أوزباكستان بالقاهرة، وأتابيك عليموف ملحق سفارة أوزباكستان بالقاهرة

والجدير بالذكر أن الدكتور ابراهيم عبد الرحمنوف وزير التنمية والابتكار الاوزبكي يشارك في المؤتمر الدولي لبحوث القطن والذي يعقد في مصر حاليا ولأول مرة حيث يحضره نحو أكثر من ١٠٠ عالم لأكثر من ٣٠ دولة والذي تنظمه الهيئة الدولية الاستشارية للقطن والاتحاد العالمي لبحوث القطن والمنعقد في الفترة من ٤- ٦ اكتوبر الجاري وتشترك فيه بعض الجهات المحلية مثل هيئة التحكيم واختبارات القطن واتحاد مصدري الاقطان المصرية ومعهد بحوث القطن والقطاعات الحكومية ذات الصلة ..