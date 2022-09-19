بدء استلام محصول القطن بـ97 موقعًا في كفر الشيخ غدًا

حددت مديرية الزراعة في محافظة كفر الشيخ 97 موقعًا لاستلام محصول القطن من المزراعين، بدءًا من صباح غد الثلاثاء، وفقًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

بدء جني المحصول

ومن جانبه، أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أن المديرية استعدت لاستلام محصول القطن من المزارعين بعد تجهيز 97 موقعًا في مراكز ومدن المحافظة، بالتزامن مع بدء جني القطن، مشيرًا إلى أن إنتاجية الفدان الواحد تتراوح ما بين 6 و8 قناطير.

زراعة 107 آلاف فدان

وأوضح «غربية»، في تصريحات صحفية، أن محافظة كفر الشيخ تُعتبر من المحافظات التي لديها أكبر مساحة للقطن على مستوى الجمهورية بـ107 آلاف فدان، لافتًا إلى أن زراعة محصول قطن الإكثار تتركز في 3 مراكز، ففي بيلا والحامول صنف جيزة 94، وفي مطوبس صنف جيزة 96.

جدير بالذكر أنه تم العام الماضي زراعة 85 ألف فدان قطن بمحافظة كفر الشيخ، وهذا العام تمت زيادة 22 ألف فدان عن العام الماضي، ليكون إجمالي المساحة المنزرعة 107 آلاف فدان.