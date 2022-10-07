الشناوي: سعيد حامد عمل نقلة بالسينما.. و«الزعيم» غيَّر فكره بسبب «صعيدي في الجامعة الأمريكية»

عقد مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، ندوة للاحتفاء بالمخرج الكبير سعيد حامد والذي تم تكريمه في حفل افتتاح المهرجان، وأدارها الصحفي عرفة محمود، وعرض في بداية الندوة فيلم به لقطات لأبرز أعماله.

وتحدث الناقد طارق الشناوي عن سعيد حامد قائلا: «سعيد حامد، صادق، وهو لا يتحدث سوى باللغة المصرية رغم أنه سوداني وهو من المخرجين الذين أحدثوا نقلة كبيرة في السينما، وصعيدي في الجامعة الأمريكية نقلة في السينما وحركت الجيل الأسبق والقادم، وعلى سبيل المثال عادل إمام غيَّر من فكره بناء على فيلم صعيدي في الجامعة في الأمريكية، وغيَّر في تفاصيل فيلم رسالة إلى الوالي بسبب سعيد حامد، الذي صنع أبجدية للكوميديا ستظل باقية».

وتحدث سعيد حامد عن كواليس فيلم همام في أمستردام باكيا وقال: «المنتج محمد العدل قال إن الفيلم سيسافر إلى براغ، وقررت ألا أسافر مع الفريق، وفوجئت حينما وصلوا أن نيجاتيف الفيلم لم يصل، وكلمني خالد حماد وقال لي النيجاتيف ضاع، وفضلنا جميعا لمدة 48 ساعة في حالة صعبة وعرفنا أن الشنط ذهبت إلى أمريكا بالخطأ، وكان هذا الفيلم السبب في نقلة الصوت في السينمات القديمة».

ندوة خاصة لسعيد حامد

وحرص المنتج محمد العدل على إلقاء كلمة قال فيها: «حينما ذهبت لنعمل سويا في صعيدي في الجامعة الأمريكية، ذهبت لأشاهد فيلم الحب في التلاجة وانبهرت وقاسينا في فيلم همام في أمستردام، وعملنا طفرة في السينما بسبب صعيدي في الجامعة الأمريكية، وأشكر مهرجان الإسكندرية على تكريمه له».