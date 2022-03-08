محمد العدل يروج لـ«فاتن أمل حربي» قبل عرضه برمضان: إن شاء الله يعجبكم

روّج المنتج محمد العدل لمسلسله الرمضاني الجديد «فاتن أمل حربي» من بطولة الفنانة نيللي كريم، وشريف سلامة، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2022.

محمد العدل يروج لمسلسل «فاتن أمل حربي»

ونشر العدل عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، الملصقات الدعائية الخاصة بالفيلم في الشوارع، وعلق عليها قائلاً، «رمضان 2022، إن شاء الله يعجبكم، يا كريم يا رب».

يناقش مسلسل فاتن أمل حربي قضية الطلاق وحرمان الزوجة من أبناءها بعد انفصالها ومحاولة الزواج مرة أخرى وتجسد نيللي كريم دور «فاتن» الموظفة البسيطة التي تعمل موظفة في الشهر العقاري، وهي متزوجة ولديها أسرة صغيرة تتكوّن من زوج وطفلين وتعيش مع حماتها فى منزل واحد ودائمة الخلاف معها ما يجعلها تطلب الانفصال.

قصة وأبطال مسلسل «فاتن أمل حربي»

وتظهر مع الفنانة نيللي كريم فتاة صغيرة حسبما أعلنت الشركة المنتجة عن حاجتها لطفلة صغيرة، وكتبت عبر «إنستجرام»: «دعوة لتجارب الأداء نبحث عن فتيات تجيد التمثيل والأداء لمسلسل رمضان 2022، العمر من 7 إلى 12 سنة، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل، برجاء إرسال الصور والبيانات الشخصية وفيديو تمثيلياً للطفل بالموبيل».

ويشارك في بطولة مسلسل فاتن أمل حربي، كل من بطولة نيللي كريم، وشريف سلامة، وخالد سرحان، وهالة صدقي، ومحمد الشرنوبي، وفادية عبدالغني، ومحمد ثروت، وجيلان علاء وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية وإخراج ماندو العدل.

«في رمضان إن شاء الله، يا سيدات مصر، المسلسل ده عشانكم، أتمنى يعجبكم يا كريم يا رب»، بهذه الكلمات روّج المخرج ماندو العدل لمسلسله الجديد الذي من المقرر عرضه بشهر رمضان المقبل 2022.

وينتمي المسلسل لنوعية الدراما الاجتماعية، ويناقش العديد من القضايا، منها الزواج العرفي والزواج الرسمي وبشكل مباشر يهتم بقضايا المرأة.