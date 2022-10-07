النيابة العامة تأمر بحبس أم ألقت طفليها من الشرفة بحلوان

أمرت النيابة العامة، بحبس أم شرعت في قتل طفليها وعرضت حياتهما للخطر بإلقائهما من الشرفة بحلوان، وذلك على إثر خلافات بينها وبين طليقها.

تفاصيل واقعة قيام أم بإلقاء طفليها

وكانت النيابة العامة، قد تلقت إخطارا بالواقعة مساء أمس بالتزامن مع ما رصدته إدارة البيان والمرافعة بمكتب النائب العام من تداول الخبر بمواقع التواصل الاجتماعي، فباشرت التحقيقات.

وانتقلت النيابة لمسرح الواقعة لمعاينته، وتحفظت على كاميرات مراقبة بمحيطه وثّقت لحظات سقوط الطفلين تباعًا من شرفة المسكن الكائن بالطابق الأول علوي من العقار، واستمعت لأقوال الطفليْن، واثنين من الجيران، والباحث الاجتماعي بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، والتي كان حاصلها جميعًا اعتياد الأم المتهمة ضرب الطفليْن وإيذاءهما.

وتبين أنه يوم الواقعة نشبتْ مشادة هاتفية بينها وبين طليقها توعدته فيها بإلحاق الأذى بالطفلين إن لم ينفق عليهما، وفور انتهاء المكالمة انتاب الطفلين الخوف منها، فتوجها مسرعين لشرفة المسكن، فلحقت بهما المتهمة وألقتهما منها.

وسلمت النيابة العامة الطفلين لجدتهما لأبيهما في ضوء توصية الباحث الاجتماعي بذلك.

وباستجواب النيابة العامة، المتهمة ادعت أن الطفلين ألقيا بأنفسهما من الشرفة هربًا منها، وأكدت أنها دائمة التعدي عليهما.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمة احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وندبت مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف على الطفلين لبيان ما بهما من إصابات وسببها، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، وجار استكمال التحقيقات.