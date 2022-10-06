الطب الشرعي يحدد مصير اتهام 5 تجار مخدرات بالتبين: إيجابية العينات

تسلمت نيابة 15 مايو والتبين، 5 تقارير من المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، حول اتهام 5 أشخاص بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة التبين جنوب القاهرة.

وكانت النيابة العامة باشرت التحقيقات مع الأشخاص بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وكلفت المباحث الجنائية سرعة إجراء التحريات وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لإجراء التحاليل.

وأمرت النيابة بعرض المتهمين الخمسة على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيهم المخدرات أو من عدمه.

المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي

أثبتت التحاليل إيجابية العينات المخدرة المضبوطة بحوزة «علاء الدين.ش.ع»، بعد أن تم ضبطه بـ 10 لفافات هيروين، و«أحمد.ف.أ» بحوزته 20 لفافة هيروين، و«أحمد.ر.ا»، بحوزته قطعتين من جوهر الحشيش المخدر، و«أحمد.ص.ع.ح»، بحوزته 7 قطع من جوهر الحشيش المخدر، و10 شرائط من أقراص الأبتريل المخدر، و«أدهم.ب.ش» الذي تم ضبطه بلفافتين من الهيروين».

الرأي القانوني

وعن الموقف القانوني الذي ينتظر المتهمين يقول تامر الشايب، المحامي والخبير القانوني، إن المادة 33 من قانون العقوبات، تنص على معاقبة كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه.

أوضح «الشايب» في تصريحات لـ«الوطن» أن الغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه، في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، كما ورد بالمادة رقم 34.

أما عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة، من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.