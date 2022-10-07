«أتوبيس السعادة» يحتفل بذكرى المولد النبوي بفرقة إنشاد ديني

بداية من العام 2004، ظل يراوده حلم تكوين فرقة للإنشاد الديني، ليغادر موطنه الأصلي بالأقصر ويقرر المجيء إلى القاهرة وهو ما دعم الفكرة المحببة لقلبه، وما زاده دعمًا هو تقربه من الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، ليحقق عبدالله بكير حلمه بتكوين فرقة «نور النبي» للإنشاد الديني.

الاحتفال بالمولد النبوي

«الدعوة إلى الله من خلال الإنشاد» الهدف الأسمى الذي أسس بسببه «عبدالله» الفرقة في عام 2017، وهو ما عبر عنه خلال لقائه مع الإعلامي أحمد يونس، في برنامجه «أتوبيس السعادة» المذاع على قناة «DMC»، إذ خصصت الفرقة في مدح سيدنا محمد «صلى الله عليه وسلم» احتفالًا بمولده الشريف.

الموسم الرابع من برنامج «أتوبيس السعادة»

ويذاع حاليًا الموسم الرابع من برنامج «أتوبيس السعادة» في موعده المحدد يوم الجمعة في الساعة الواحدة ظهرًا، ويقدم البرنامج فقرة جديدة بعنوان «بوسطجي السعادة» التي تهدف لمزيد من إسعاد الناس ونشر السعادة والبهجة.

والبرنامج من إخراج وليد الرفاعي، ورئاسة تحرير هدى رشوان، وتم إذاعة ثلاثة مواسم من «أتوبيس السعادة» ويجرى حاليًا تصوير الموسم الرابع، كما إنه يسلط الضوء مصادر البهجة والسعادة من خلال الأشخاص الحريصين على ذلك ويعملون على خدمة المحتاجين وإسعاد غيرهم ويتم تكريمهم، فضلًا عن ذلك يسعى البرنامج لإسعاد الأطفال من خلال فقرة تستهدف الأطفال وتغرس فيهم القيم والأخلاق الحميدة في إطار كوميدي ومناسب لعمر الأطفال.