انطلاق عروض فرقة الإنشاد الديني الإسلامي الكنسي في السويس (صور)

شهد مسرح قصر ثقافة السويس انطلاق عروض فرقة الإنشاد الديني الإسلامي الكنسي، بمشاركة العديد من الموهوبين في مجال الإنشاد، وبحضور لجنة من إدارة الموسيقي، ونال العرض إعجاب الحضور.

أغان دينية ووطنية وترانيم نالت إعجاب لجنة الموسيقي والجماهير

بحضور لجنة من إدارة الموسيقي، بوزارة الثقافة الدكتور محمد سيف اليزل، ومعتز عبد الخالق، و محمد سلطان، شهد مسرح قصر ثقافة السويس حفل فني، لفرقة الإنشاد الدينى الإسلامى الكنسي شارك به باقة من نجوم الغناء والموهوبين والأصوات المتميزة ومجموعة من أمهر الموسيقيين بمحافظة السويس، حيث قدموا مجموعة من الأغاني الدينية والترانيم والأغاني الوطنية التي حازت على إعجاب واستحسان اللجنة والجمهور منها ترنيمة ارحمنا، كل الناس بيقولوا يا رب، يا آمنه، عظيمة يا مصر.

المواهب جرى اختيارها بمتابعة مدير فرع ثقافة السويس

وقد تم اختيار المواهب المشاركة في فرقة الإنشاد الديني، الإسلامي الكنسي، على العديد من المراحل، حيث استقبل عبد المنعم حلاوة، مدير فرع ثقافة السويس في مكتبة الراغبين ممن وقدموا مواهبهم الممتازة، الذين أظهروا تفوقهم الفني ورغبتهم للمشاركة في فريق الإنشاد الديني الإسلامي الكنسي لتقديم حالة من الحب والسلام للعالم أجمع عن طريق الفن والثقافة.

تعاون بين كنيسة الأنبا أنطونيوس وثقافة السويس

يذكر أن كنيسة الأنبا انطونيوس قد قدمت تعاون كبير مع ثقافة السويس، بتوفير فرقة ترانيم كنسية تحت إشراف الأب بولا نبيل ومجدي شوقي جورج وريمون الضبع وقد رحب عبد المنعم حلاوة مدير عام ثقافة السويس بهذا التعاون المثمر ليثبت للعالم كله أن الحب والمودة والسلام والأمان علي أرض مصر باقية حتى نهاية الزمان و«أدخلوها بسلام آمنين».

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الثقافة برئاسة الدكتور إيناس عبد الدايم بنشر الثقافة التوعوية وتشجيع الموهوبين والمبدعين في كافة المجالات الفنية والثقافية بكافة الأقاليم الثقافية، وبرعاية عبد المجيد صقر محافظ السويس وبتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة وإشراف ومتابعة الإدارة المركزية للشئون الفنية بقيادة الفنان أحمد الشافعي وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد بفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة.