دار الأوبرا تحتفل بالعام الهجري الجديد بحفلات الإنشاد الديني

تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالعام الهجري الجديد في القاهرة والإسكندرية حيث تقدم فرقة الانشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات حفلين، في الثامنة مساء السبت 30 يوليو على مسرح الجمهورية، ومساء الإثنين الأول من اغسطس على مسرح «سيد درويش»، أوبرا الإسكندرية.

حفلات الأوبرا في رأس السنة الهجرية

ويتضمن البرنامج على مسرح الجمهورية باقة مختارة من الأعمال الغنائية والأناشيد الدينية بينها «إلى رحاب يثرب - يا محمد - كم ناشد المختار ربه لـ عبدالعظيم محمد، كن لنا نعم المعين»، وغيرها العديد من الأعمال الفنية.

ويشهد مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية»، باقة من المؤلفات الروحانية بينها «فازوا بنيل الأماني للشيخ سيد موسى، مدد يا نبي لـ محمد الكحلاوى ، سلام على النبي لـ عبد المنعم الحريري، أنا بمدح النبي لـ إيهاب توفيق».

حفلات الأوبرا المصرية

وفي سياق آخر وتحت عنوان «الشرق يقابل الغرب»، يقدم كورال أوبرا القاهرة بقيادة أناستازيا شيتسكو ومشاركة نخبة من نجوم فرقة أوبرا القاهرة حفلا من إخراج مهدي السيد ويقود الأوركسترا كل من «باسم عبد العزيز - يوسف مؤنس»، وذلك في الثامنة مساء الخميس 28 يوليو على مسرح الجمهورية.

ويتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال الكلاسيكية والغنائية المصرية والعالمية منها «أوبرا مدام بترفلاي، التروفاتوري، كارمن، لاترافياتا، عد إلي سريانتو، يا شمسي، إسلمي يا مصر، قوم يا مصري، محمد يا رسول الله، دعاء إسلامي مسيحي».

كورال أوبرا القاهرة تأسس عام 1956، وكان يضم ثمانين مغنيًا، قدم الكثير من الأعمال الغنائية خلال المواسم الفنية لدار الأوبرا المصرية كما شارك في العديد من الحفلات السيمفونية .