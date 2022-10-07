عضو «صناعة النواب» يشيد بمبادرة «ابدأ»: قاطرة لقيادة الاقتصاد المصري

أشاد النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، مؤكدا أهمية العمل معا على تطوير القطاع الصناعي في مصر، ليصبح قاطرة قيادة الاقتصاد المصري ودفعه للأمام.

مصر تمتلك مقوقات تطوير الصناعة

وأوضح أن تطوير الصناعة المصرية أمر مهم للغاية، مشددا على أن مصر تملك العديد من المقومات التي تمكنها من تطوير الصناعة وزيادة الصادرات.

وأشار عضو لجنة الصناعة إلى أن البرلمان داعم للصناعة المصرية، واللجنة تبحث مختلف الملفات المتعلقة بالصناعة، وقدمت حلولا عديدة لتطوير هذا الملف.

مبادرة ابدأ وتوطين الصناعة المصرية

وتهدف مبادرة «ابدأ» لتوطين الصناعة المصرية، وإضافة استثمارات جديدة في قطاع الصناعة المصرية بقيمة 200 مليار، وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة، وزيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء في القطاعات المختلفة، وتشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع، وإحداث تطوير شامل لمقومات العمل الصناعي من خامات وصناعات مغذية ومنتجات نهائية.