النائب أيمن محسب: مصر حققت نقلة تجاه توطين الصناعة والتشييد والبناء

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطني، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في تحقيق نقلة نوعية تجاه توطين الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن قطاع البناء من القطاعات المحركة والدافعة نحو تحقيق النمو الاقتصادي، وإحداث طفرة في مجال البنية التحتية، وإنجاز المشروعات القومية العملاقة والمدن الذكية مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، موضحًا أهمية الدعوة لتوطين مستلزمات البناء والتشييد.

صناعة مواد التشييد والبناء تخفض تكاليف الاستيراد

وأوضح «محسب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن توطين صناعات مستلزمات التشييد والبناء من شأنه خفض تكاليف فاتورة الاستيراد، ومن ثم عدم تحميل الدولة عبء تدبير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد، بالإضافة إلى ضبط فاتورة الإنفاق على توريد تلك المعدات، في ضوء ارتفاع أسعار الخامات عالميًا وتراجع سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمتلك كافة العوامل التي تسمح بتوطين صناعة مستلزمات البناء والتشييد.

وأشار مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطني، إلى أن توطين صناعة مستلزمات البناء يفتح المجال أمام امتلاك القدرة الصناعية التي تستند على الابتكار والتطوير بالإمكانات المحلية، مؤكدا أهمية التوجه نحو الصناعة المحلية حتى نتمكن من بناء اقتصاد وطني قوي قادر على التصدي للأزمات والتحديات العالمية، داعيًا رجال الأعمال، والهيئات الصناعية والاستثمارية المعنية لدراسة العقبات التي تواجه توطين صناعة مستلزمات البناء والتشييد، لإنتاج احتياجات السوق محليا.

عوائد توطين الصناعة على المواطن

وأضاف «محسب» أن توطين الصناعة بشكل عام يعود بالنفع على المواطن المصري البسيط، من خلال توفير فرص عمل وبالتالي خفض معدلات البطالة في المجتمع، كذلك تعزيز جودة المنتج المحلي، وتقليل الواردات ما يؤدي لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة، وانخفاض أسعار السلع وارتفاع جودتها.