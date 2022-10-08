تفاصيل سقوط شخص بالدقهلية بحورزته نحو 300 قطعة أثرية.. كنز علي بابا

كنز ضخم، ضبطته الاجهزة الأمنية، بحوزة شخص، وأعلنت وزارة الداخلية القبض على شخص بحوزته 295 قطعة أثرية بقصج الاتجار بها، وفور عرضها على خبراء الأثار أكدوا أثريتها، وتحرر المحضر اللازم واتخذت السلطات الأمنية الاجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت الداخلية عن محتوى الكنز الثمين والذي يحتوي على 295 قطعة أثرية من تابوت فرعوني وقطع أثرية وتماثيل مختلفة الأحجام والأشكال والذي تم ضبطه داخل منزل أحد الأشخاص في محافظة الدقهلية.

كان ينوي الاتجار بها

وضبطت الاجهزة الأمنية شخص، اعترف بحيازته للقطع بغرض الاتجار بها، وألقت القبض عليه وأحالته للتحقيق.

البداية كانت بورود معلومات وتحريات لقطاع شرطة السياحة والآثار بحيازة أحد الأشخاص بمحافظة الدقهلية لقطع أثرية بغرض الاتجار، وبتقنين الاجراءات بالتنسيق والمشاركة بين قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الدقهلية، ضبطت السلطات المتهم وبحوزته 295 قطعة أثرية منها تابوت وعدد من التماثيل مختلفة الأشكال والأحجام وعدد من الأواني، ومقتنيات متنوعة أخرى، واعترف بحيازته لها من أجل الاتجار، وتحرر المحضر اللازم، وتمت احالة المتهم للتحقيق لدى النيابة العامة.