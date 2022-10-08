ضبط شخص بحوزته «كنز أثري» في الدقهلية.. 295 قطعة بينها تابوت

أعلنت وزارة الداخلية ضبط «كنز أثري ضخم» عبارة عن 295 قطعة أثرية من تابوت فرعوني وقطع أثرية وتماثيل مختلفة الأحجام والأشكال داخل منزل أحد الأشخاص في محافظة الدقهلية، وبضبط المتحرى عنه، اعترف بحيازته للقطع الأثرية بقصد الاتجار بها، وبعرض تلك القطع على خبراء الآثار أكدوا بأثريتها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

شخص يملك قطعا أثرية

وبحسب بيان وزارة الداخلية، أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار حيازة أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة لدقهلية قطع أثرية بقصد الاتجار.

ضبط 295 قطعة آثار

بتقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الدقهلية، ضبط المتهم وبحوزته 295 قطعة أثرية منها تابوت وعدد من التماثيل مختلفة الأشكال والأحجام وعدد من الأواني، ومقتنيات متنوعة أخرى.

واعترف المتهم في محضر الشرطة، بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها.

وبعرض القطع المضبوطة على الجهات المعنية أفادت بأثريتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.