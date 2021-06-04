شقة الزمالك.. كنز أثري ضخم خاص بمسؤول سابق

شقة الزمالك حظيت على اهتمام قطاع عريض من المواطنين، جعلهم يبحثون عنها على محرك البحث الإلكتروني «جوجل» خلال الساعات الماضية، فضلًا عن أنها أصبحت حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي لما تحويه من آثار تاريخية تقدر بمئات الملايين من الدولارات، بحسب مصادر وصفتها بأنها أسطورية وليس لها مثيل وأشبه بما تسمى بـ«مغارة على بابا»، وتزايد اهتمام المواطنين بشقة الزمالك بعد أن ثبت من التحقيقات أنها مملوكة للمستشار أحمد عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق الذي يتقلد حاليًا منصبًا قضائيًا رفيعًا في دولة الكويت.

خلاف أسري يكشف سر شقة الزمالك

خلاف أسري بين صاحب شركة وهو «كريم» نجل المستشار أحمد عبد الفتاح وخاله على مبلغ مالي قيمته 12 مليون جنيه، كان السبب في الكشف عن سر شقة الزمالك للرأي العام، فالصدفة وحدها كانت السبب التي قادت تنفيذ الأحكام إلى دخول الشقة وقت غياب «كريم» الموجود حاليًا في القاهرة من أجل الحجز على الشقة، تنفيذًا لحكم قضائي صادر لصالح خاله، فكانت المفاجأة بالعثور على تلك الأشياء داخل شقة الزمالك.

معاينة النيابة

بادرت الجهات الأمنية بالتحفظ على المضبوطات الثمينة وأخطرت النيابة العامة بمضمونها، فانتقل فريق قضائي رفيع إلى مكان الشقة، وبمعاينتها كانت المفاجأة الكبرى عندما لاحظ رجال القضاء أنها تضم أشياء تاريخية، فقررت النيابة تشكيل لجان من وزارات العدل والمالية والثقافة لفرز تلك المضبوطات وإعداد تقارير مفصلة عنها وموافاة النيابة بنتائج ما توصلت إليه التحقيقات.

شكر الرئيس

الجهد الجبار المبذول من القضاء ومباحث تنفيذ الأحكام، كان محل اهتمام من القيادة السياسية، حيث ذكر السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس وجه الشكر للقضاة ومباحث تنفيذ الأحكام للكشف عن قضية هامة في جنوب القاهرة، وحتى الآن لا تزال النيابة العامة تباشر تحقيقاتها في مقتنيات شقة الزمالك ولم يصدر عنها أي قرارات بشأن مالكها.

رواية مالك الشقة

ومن جانبه أصدر المستشار أحمد عبد الفتاح، مساء أمس، بيانًا قال فيه إنه مالك الشقة وليس نجله، وأن كل الأشياء المتحفظ عليها من النيابة العامة مملوكة له بشكل قانوني ومسجلة في وزارة الثقافة وغيرها من الجهات، وأنه حصل على بعضها عن طريق الوراثة فهو حفيد أحمد باشا وزير الحقانية في عهد الملك فاروق.