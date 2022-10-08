ندوات توعية في السويس لشرح خطورة التغيرات المناخية.. قبل «cop27»

شهدت محافظة السويس نشاطاً مكثفاً لمنصة السويس للتغيرات المناخية مع اقتراب عقد مؤتمر قمة المناخ «cop27»، حيث نظمت المنصة أكثر من ندوة توعية بمعهد الفتيات الأزهري والمركز الاستكشافي للعلوم.

ومن جانبها قالت الدكتورة انتصار الحجازي، منسق منصة السويس للتغيرات المناخية، لـ«الوطن»، إنه بعد تقديم مشروعات منصة السويس جرى التركيز على ندوات التوعية.

ندوات للتعرف بخطورة تأثير التغيرات المناخية

وجرى تنظيم ندوة في معهد الفتيات بمدينة المستقبل بمحافظة السويس، بحضور ماجدة عشماوى مدير مركز النيل للإعلام بالسويس، وتم شرح خطورة تأثير التغيرات المناخية ولا بد من التعاون للحد من تأثيراتها، المتمثلة في الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة، والابتعاد عن العادات التي اعتاد عليها البعض، وتسهم في زيادة التغيرات المناخية، والتركيز على السلوكيات والأسباب .

أكثر من ندوة ومؤتمر تمهيدي للإعداد مؤتمر المناخ

وواصلت «الحجازي» ، أنه على مدار الأيام الماضية جرى عقد أكثر من ندوة ومؤتمر تمهيدي للإعداد مؤتمر المناخ وضرورة التفاعل مع أهدافه، بتعاون مع جمعيات خدمة المجتمع.

وتشير انتصار الحجازي إلى أن محافظة السويس فتحت ملف التغيرات المناخية منذ عام 1992، وعقدت ندوات ومؤتمرات لمناقشة تغيرات البيئة والمناخ واستغلال إيجابيات هذا التغيير للحفاظ على البيئة وعلاج سلبياتها، وعرض مشروع للتحول الرقمي لخفض الانبعاثات الكربونية من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي ودعم منصات التحول الرقمي في مصر.