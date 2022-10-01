مبادرات من «الشباب والرياضة» للتوعية بفعاليات مؤتمر قمة المناخ

قال مصطفى عز العرب منسق وزارة الشباب والرياضة لمؤتمر المناخ COP 27، إنه يتبقى 35 يومًا على أول أيام المؤتمر الرسمية، إذ بدأت الوزارة العمل بشكل مبكر جدًا من خلال وحدة السياسات وتطوير الأعمال بمكتب الوزير بتوجيه خاص، بناءً على التوجيهات التي صدرت من الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل الجهات المعنية في الدولة للعمل على ملف مؤتمر المناخ.

الوزارة موجودة بشكل داعم للعملية السياسية الخاصة بتنظيم المؤتمر

وأضاف منسق وزارة الشباب والرياضة لمؤتمر المناخ COP 27 في لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «ذاكرنا الملف جدا وبدأنا العمل عليه، والوزارة موجودة بشكل داعم للعملية السياسية الخاصة بتنظيم المؤتمر سواء على مستوى السياسي التفاوضي، أو على المستوى التنظيمي، أو مجموعة عمل الشباب الدولية».

وتابع منسق وزارة الشباب والرياضة لمؤتمر المناخ COP 27: «على المستوى المحلي، لنا مشاركة واسعة جدا، وبدأناها منذ 3 أو 4 شهور على المستوى المحلي، وفي وزارة الشباب والرياضة هدفنا تمكين الشباب وإيصال أصواتهم ولصناع القرار، وهذا اتساقًا مع الأهداف في الاتفاقية بخصوص الاستماع لأصوات شباب العالم وهو ما يشكل نوعًا من الالتزام على الدولة المضيفة لتوفير البيئة المناسبة لهذا العمل».

إطلاق عددا من الفعاليات والأنشطة

وأكد منسق وزارة الشباب والرياضة لمؤتمر المناخ COP 27: «على المستوى المحلي، أطلقنا عددا من الفعاليات والمبادرات والأنشطة التي تأتي في إطار تمكين الشباب من أجل العمل المناخي وإيصال أصوات الشباب المصري وتمكينه على المستوى الدولي بأن يكون موجودا وفاعلا من خلال عدد من الأنشطة التعليمية والتدريبية والتأهيلية وإتاحة المعلومات لهم وعدد كبير من المواقع والصفحات».

وواصل منسق وزارة الشباب والرياضة لمؤتمر المناخ COP 27: «أطلقنا أكثر من 30 برنامج محلي، وربطنا كل البرامج ببعضها عن طريق قافلة تجوب الجمهورية، أطلقناها منذ شهرين مع اليونيسيف، وحضر الافتتاح الفنان أحمد حلمي مع وزير الرياضة وكل الشركاء التنمويين».