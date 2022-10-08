موسكو: تزويد شبه جزيرة القرم بمخزونات الوقود الكافية لمدة 15 يومًا

أعلنت وزارة الطاقة الروسية، اليوم السبت، أنّه تم تزويد شبه جزيرة القرم بمخزونات الوقود الكافية لمدة 15 يوما على الأقل، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث

في غضون ذلك أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتشكيل لجنة حكومية للوقوف على ملابسات الحادث، فيما أفادت وكالة «تاس» بوقف حركة القطارات بين روسيا وشبه جزيرة القرم حتى 31 أكتوبر الجاري، لحين التأكد من أن الأوضاع آمنة.

إخماد حريق نتيجة الانفجار

من جهتها، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، إخماد حريق اندلع في قطار على جسر القرم نتيجة الانفجار. فيما أعلنت في وقت لاحق استئناف حركة الملاحة في مضيق «كيرتش».