سلطات القرم تحمل أوكرانيا مسؤولية تفجير جسر «كيرتش»

حمّلت سلطات شبه جزيرة القرم، أوكرانيا المسؤولية عن حادث جسر «كيرتش»، الذي وقع صباح اليوم السبت، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

انفجار في القرم.. ولا أنباء عن ضحايا

في غضون ذلك، ذكرت وكالة الإعلام الروسية الرسمية، أن النيران اندلعت في خزان وقود على جسر كيرتش في شبه جزيرة القرم، في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت، بينما أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجار.

تعليق حركة المرور

وتم تعليق حركة المرور على جسر الطريق والسكك الحديدية، الذي افتتح في عام 2018 وصمم لربط شبه جزيرة القرم بشبكة النقل الروسية، وقالت الوكالة نقلا عن مسؤول إقليمي، «اشتعلت النيران في خزان وقود في أحد أجزاء جسر القرم».