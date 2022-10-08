محمد الأدنداني: حسن الإمام ضاعف أجري من 4 لـ20 جنيها بسبب مشهد

قال الفنان محمد الأدنداني، إن المخرج حسن الإمام تدخل لزيادة أجره من 4 جنيهات إلى 20 جنيها، بعدما أُعجب بأدائه خلال مشهد بأحد الأعمال الفنية التي جمعتهما، وقال له «برافو».

وأشار الأدنداني، خلال تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه أدى دوره كما يجب أن يكون وذلك خلال أحداث مسلسل «صاحب الجلالة الحب»، ونال استسحان المخرج حسن الإمام، وأشاد به أمام الجميع، وتدخل لزيادة أجره رغم تعارفهما حينها تم منذ فترة قليلة.

محمد الأدنداني: اشتغلت سائق لتوصيل الفنانين

وحكى محمد الأدنداني، عن واقعة طريفة جمعته بـ المخرج حسن الإمام، في الوقت الذي كان يعمل فيه الأول سائقًا في السينما لتوصيل الفنانين، مضيفًا: تعرفت على مساعد حسن الإمام، وكنت كل ما أشوفه أقوله بلهجتي أنا عايز أمثّل، ولمّا زهق مني، اصطحبني إلى المخرج وقتها كان بيصور فيلم مع محسن سرحان، وقاله: يا أستاذ محمد السواق ده عايز يمثل، كل مايشوفني يقولي كده، وقتها نظر لنا حسن الإمام، وقالنا: اليوم اللي يغيب فيه البطل يبقى نجيبه.

واستطرد قائلًا: تمر الأيام والسنين، ويشاهدني حسن الإمام ويعجب بي جدًا، ويطلبني للعمل معه في مسلسل، وهو لا يعرفني ولا يعرف اسمي ولا يتذكر ما حدث بيننا، وبالفعل روحت وصورت والمسلسل وأثنى على أدائي.

وأوضح أنه قام بتذكير حسن الإمام بهذه الموقف، «قولتله يا أستاذ إنت مش فاكرني أنا السواق محمد»، مشيرًا إلى أنه ظل يضحك كثيرًا، وقال له «برافو عليك».

«الأدنداني» احترف التمثيل في «ركن السودان» بالإذاعة

وقال الأدنداني، إنه احترف التمثيل في البدايات من خلال العمل بركن السودان في الإذاعة، وبعدها في الستينيات من القرن الماضي انتقل للعمل بالتليفزيون، حيث أخبره أحد زملائه أن لديه واسطة للعمل هناك واصطحبه معه، ودخلا الامتحان وقدما مشهدين أحدهما بالفصحى وآخر بالعامية، متابعًا: نجحت أنا ولم تشفع الواسطة لصديقي.