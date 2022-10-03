محمد الأدنداني: «تكريم مهرجان الدراما رجعني شباب.. وأشرف زكي مفيش زيه»

قال الفنان القدير محمد الأدنداني، إن التكريم الذي حظى به وعددًا من زملائه المبدعين في النسخة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، كان بمثابة رد اعتبار لهم، بعد كل السنوات الطويلة التي عاشوا خلالها في رحاب الفن، الأمر الذي أدخل على قلوبهم السعادة رغم ظروف الحالة الصحية للكثير منهم «مع التكريم رجعنا شباب».

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، هذا التكريم كان أمرا في غاية الجمال، خصوصًا أن أول مرة يحدث ذلك في النقابات المهنية، خصوصًا وأنه لدينا نقيبًا للممثلين محترم مثل الدكتور أشرف زكي ربنا يكرمه.

محمد الأدنداني: تكريم أهل الفن رد اعتبار

واستطرد قائلًا: دكتور أشرف زكي أول نقيب في هذه النقابة تطلبه في أي لحظة تلاقيه ويرد عليك فورًا، ولو كان مشغولًا أو لديه تصوير، يعود للاتصال ويسأل إذا كان هناك أي شيء يستطيع القيام به، ابن غالي عندي وأنا بحبه، ربنا يزيده من نعيم الله.

أشرف زكي أفضل من تولى نقابة الممثلين

وعن استقباله لخبر التكريم قال الفنان محمد الأدنداني «أنا والسيدة زوجتي في الإسكندرية عند ابنتي، كلموني هناك لكن كان مفيش شبكة، ولمّا خرجت للشارع عشان أرد على التليفون، وجدت أشرف زكي، يقول لي إنت عندك تكريم في المهرجان ولم أكن مصدق من الفرحة، وقولت للحجة زوجتي أنا مسافر بعد بكرة، وفي البيت كانوا فرحانين جدًا، واستقبلت تليفونات للتهاني من النوبة والسودان كانت ليها العجب».

ووصف التكريم بأنه من أفضل الأمور التي قد تحدث للفنان في أيامه الأخيرة «يشعر أنه حصل على حقه، ولا يريد شيئًا آخر من الدنيا لا فلوس ولا غيره، وكلمة شكرًا عندما تأتي من النقابة وزملاءنا تفرق كثيرًا بعد هذا المشوار، أنا سافرت دول عربية وأوروبية واتكرمت كثيرًا سواء في واشنطن والدنمارك والسودان، لكن لما التكريم يأتي من بيتي يفرق أوي».