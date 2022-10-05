محمد الأدنداني: سمير غانم كان يمدني بـ«الإفيهات» عشان أظهر بجواره

قال الفنان القدير محمد الأدنداني، إن المؤلف لينين الرملي هو الذي منحه الفرصة الأكبر لتعرف الجمهور عليه من خلال اختياره للمشاركة في مسلسل «حكايات ميزو» عام 1977 مع الفنان سمير غانم «قبل المسلسل ده كان يعرض عليّ أدوار مش حلوة، ووافقت عندما قال لي الرملي على الدور لأنِ بحبه جدًا ومن عشاق كتاباته».

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه قبل العمل مع سمير غانم، حاول البعض تحذيره من التعامل معه، متابعًا: ولكن سمير كان حبيبي وحاولوا يخوفوني منه، لكن وجدته رجلًا عظيمًا.

محمد الأدنداني: سمير غانم فنان لن يعوض

واستطرد بقوله: سمير غانم يساعد من حوله، ويمدني بالإفيهات عشان أقولها في المسلسل، ويطلب من المخرج محمد أباظة ابن عمته أن يظبط مشاهدي ويقول ده ماستر سين محمد الأدنداني لازم يظهر كويس، واشتغلنا أكثر من عمل مع بعض، فعلًا فنان لن يعوض.

تكريم محمد الأدنداني في مهرجان الدراما

وأشار محمد الأدنداني، إلى أنه تعامل مع كثير من نجوم الفن، أبرزهم الفنان أحمد زكي وكنت من محبيه «اشتغلت معه في أكثر من عمل منها مسلسل الأيام وكذلك فيلم 4 في مهمة رسمية وجسدت شخصية رجل يضحك عليه ويمنحه عطر بزعم أنه جاذب للسيدات وبمجرد نزوله إلى حمام السباحة تظهر الرائحة الصعبة».

لم يعمل مع عادل إمام إلا في فيلم واحد فقط

وأوضح أن الحظ لم يحالفه للعمل كثيرًا مع الزعيم عادل إمام سوى مشهد واحد في فيلم «حنفي الأبهة»، متابعًا: كنت سعيدًا جدًا بالعمل معه، ولكن لم يكن هناك نصيب لتجديد التعاون مرة أخرى، والحقيقة كل هؤلاء النجوم من الفنانين محترمون وأنقياء في المعاملة مع كل من حولهم.

وكان محمد الأدنداني، قد تم تكريمه بصحبة عدد من الفنانين في مهرجان القاهرة للدراما في شهر سبتمبر الماضي، أبرزهم أمل إبراهيم، عبدالله مشرف، مصطفى الدمرداش، قيس عبدالفتاح، محمد فريد، فكري صادق، عواطف حلمي، نادية شكري، نعيم عيسى، فادية عكاشة، ناجي سعد.