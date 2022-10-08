«القومي للكبد»: الأطباء راضون عن زيادة بدل مخاطر المهنة

قال الدكتور محمد عز العرب مؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، إن مصر عانت في الفترة الأخيرة من هجرة العقول الطبية للخارج، بحثا عن أوضاع أفضل للمعيشة وتأمين المستقبل، وهذا بسبب وجود عناصر جذب خارجية، مقارنة بعدم وجود عناصر جذب داخلية، مشددًا على أن الوضع في الفترة الأخيرة يشهد تحسنا كبيرا بمصر من هذا الجانب.

هناك رضا من الأطباء على زيادة بدل مخاطر المهنة

وأضاف «عز العرب»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي أحمد عبدالصمد، أن الدولة بدأت بخطوات عملية لتنفيذ مطالب الأطباء، وهناك رضا من الأطباء على زيادة بدل مخاطر المهنة، وهناك خطوات جادة وحقيقية جدا لكي نقول إن هناك تغير في الواقع، موضحا أنه في شهر مارس تم إقرار المجلس الصحي المصري، وسيلعب دورا كبيرًا في التدريب وتوفير التقنية الحديثة لتأهيلهم.

يجب أن يكون هناك سرعة في إقرار قانون المسئولية الطبية

وأوضح مؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، أنه وبالتعاون مع أجهزة الدولة بدأنا نوفر الحماية لأطبائنا، والنظرة المجتمعية نعمل على تغييرها بالتعاون مع وسائل الإعلام، ولكي تكتمل هذه المسئولية يجب أن يكون هناك سرعة في إقرار قانون المسئولية الطبية، لتحديد واجبات الطبيب والتفريق بين الخطأ الطبي والإهمال والمضاعفات.