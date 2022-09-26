«عبدالغفار»: المنظومة الصحية في مصر تضم 5000 وحدة ومركز صحي

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع رئيس الوزراء في حضور وزير الصحة لمتابعة تطوير المنظومة الصحية واستراتيجية المنظومة الصحية في الفترة المقبلة.

أضاف «عبد الغفار»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج «في المساء مع قصواء» على قناة CBC: «المنظومة الصحية في مصر كبيرة جدًا ومتشعبة، فيها قطاع حكومي وأهلي وخاص، القطاع الحكومي وهو الجامعات ووزارة الصحة والسكان ومستشفيات تتبع الجهات المختلفة مثل وزارة النقل ومستشفى السكك الحديدية ووزارة الطيران ومستشفى الطيران ومستشفيات تتبع القوات المسلحة والشرطة».

أكثر من 5 آلاف وحدة ومركز صحي في مصر

تابع المتحدث باسم «الصحة»، أن هناك أكثر من 5 آلاف وحدة ومركز صحي من المهم أن يكون متخذ القرار على إطلاع ودراية بمكونات المنظومة الصحية بكل قطاعاتها، وعدد المستشفيات، والأسرة، وغرف العناية المركزة، وعدد أجهزة التنفس الصناعية، والأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي.

وأشار إلى أن الوحدات الصحية في مصر بها 134 ألف سرير في الأقسام الداخلية، وأكثر من 15 ألف سرير في العناية المركزة، وأكثر من 600 جهاز أشعة مقطعية، بالإضافة إلى القوى البشرية من أطباء وتمريض وصيادلة.

مدينة طبية متكاملة

حول تطوير معهد ناصر، قال: «بدأنا فيه، والهيئة الهندسية تعمل في عمليات التطوير، نتحدث عن مدينة طبية متكاملة ونرفع أعداد الأسرة من 500 سرير إلى ما يقرب 1000 سرير بواقع الضعف ومن 125 غرفة عناية مركزة إلى 270 غرفة، ومن 10 حضّانات إلى 85 حضّانة».