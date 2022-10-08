سائق تاكسي يطلق مبادرة لتوصيل المرضى وكبار السن مجانا: «عشان خاطر أمي»

موقف تعرضت له والدته التي تبلغ من العمر 60 عامًا، كان سببًا في إطلاقه مبادرة لدعم كبار السن والمرضى، من خلال توصيلهم مجانًا عبر سيارة التاكسي الخاصة به، هذا ما فعله إبراهيم الضياع، المقيم بعزبة الحريري بمدينة الزقازيق بالشرقية، والشهير بـ«أبو أشرقت».

مبادرة لتوصيل كبار السن مجانا

يحكي إبراهيم، الذي يبلغ من العمر 48 عاما، أن والدته سيدة متقدمة في السن وكانت تستقل توك توك في أحد الأيام، وعند عودتها إلى المنزل في مدينة الزقازيق ساعدها سائق التوك توك على النزول، وعندما شكر السائق، قالت له والدته: «أنت كمان اعمل خير يا ابني».

في اليوم التالي، كان سائق التاكسي يستقل سيارة أجرة «ميكروباص»، بطريق الزراعة، وشاهد مشادة سائق مع سيدة عجوز لا تملك ثمن الأجرة، فتدخل ودفع الأجرة بدلًا منها، وظلت طوال الطريق تدعو له، وروى «إبراهيم» موقفًا آخر: «كنت ناحية موقف الأحرار وشفت واحد كبير في السن ومراته بيحاولوا يدوروا على ميكروباص مش لاقيين، وسواقين التاكسي اشترطوا عليهم أجرة 25 جنيه والراجل قالهم مش معايا غير 15 جنيه، فعرضت عليهم أوصلهم بدون مقابل، لكن الراجل بعد ما وصل أصر يدفع الـ15 جنيه».

الإعلان عن المبادرة

من هنا جاءت فكرة المبادرة لـ«إبراهيم»، وهي توصيل كبار السن والمرضى مجانًا، تقديرا لسنهم وظروفهم، وأعلن عن المبادرة عبر صفحته على موقع فيس بوك، وورقة علقها داخل التاكسي، لافتًا إلى أن الفكرة حظيت بترحيب أسرته خاصة والدته وزوجته وأبنائه «أشرقت» الطالبة بكلية حقوق الزقازيق، و«آلاء» الحاصلة على دبلوم صنايع، و«أحمد» الطالب بالصف الثاني الإعدادي.