سائق تاكسي يعيد 150 ألف جنيه لسيدة وابنتها: «رغم حاجتي ومرضي رجعتهم»

حقيبة سوداء مسجاة على كرسي خلفي داخل تاكسي، أثارت فضول صاحبه لمعرفة محتواها ليتفاجأ بوجود مبلغ مالي كبير بداخلها فلم تمنعه حاجته إليه وظروفه الصحية السيئة من إعادته لصاحبته، هكذا كان الحال مع السائق الأمين «وائل فرفور».

البداية بعثور «وائل فرفور» سائق تاكسي بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة على 150 ألف جنيه عقب توصيل سيدة وابنتها، إذ احتفظ بالمبلغ وقرر تجول شوارع المدينة للبحث عن السيدة.

وقال سائق التاكسي الأمين، إن تلك الأموال تتعلق بتقديم ابنة السيدة في إحدى الجامعات الخاصة، مشيرًا إلى أنهما عرضا عليه أموالا مقابل أمانته إلا أنه رفض ذلك: «مستحيل أقبل مال حرام على نفسي وأولادي».

فرحة أصحاب المال بعودته إليهم

«كانوا مش مصدقين نفسهم لما شافوني».. بتلك الكلمات وصف لقاءه مع السيدة وابنتها عندما قابلها لرد المبلغ، مشيرًا إلى أنه استغرق قرابة الـ4 ساعات في البحث عنهما.

السائق: الرزق الحلال يغني عن كنوز حرام

وأوضح «فرفور»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لم يفكر في أخذ المال لنفسه، قائلا: «أنا مريض وبكسب رزقي بالحلال كفاية عليّ دعوة منهم ليّ»، مضيفا أنه يعاني من مرض الكبد وأجرى عددًا من العمليات الجراحية، بالإضافة إلى معاناته اليومية مع مرض السكر الذي أصابه بغيبوبة أثناء قيادته ودفعه للوقوع في حادث.

السائق أعاد 5 آلاف جنيه لصاحبها

وأردف السائق:««الرزق الحلال يغني عن كنوز حرام»، موضحا أن هذه لم تكن الأولى في عثوره على أموال حيث عثر في وقت سابق على 5 آلاف جنيه وأوراق داخل التاكسي الخاص به إلا أنه أعادها لصاحبها.

وواصل حديثه: «كان اختبار ليا من ربنا ونجحت فيه»، مشيراً إلى أنه دائمًا ما ينتظر العطاء فقط من الله مناشدًا أقرانه في العمل بالتحلي بالأمانة لا سيما أنهم دائم ما يتعرضون لمثل هذه المواقف.