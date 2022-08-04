سائق تاكسي بالمنوفية يعثر على موبايل جديد ويبحث عن صاحبه: «مقبلش الحرام»

«أنا عندي أولاد وبخاف أدخل عليهم بجنيه حرام».. هكذا تحدث شحاتة العربي، أحد سائقي التاكسي بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، والذي عثر على هاتف محمول حديث وجديد على المقعد الخلفي للسيارة بعد انتهاء عمله، فقام بنشر مواصفاته على صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بحثا عن صاحب الهاتف.

العثور على موبايل جديد

في يوم السبت الماضي، أدى شحاتة العربي صلاة العصر، وبدأ عمله على التاكسي، وقام بتوصيل 3 سيدات إلى أماكن مختلفة داخل بندر شبين الكوم، وبعد ذلك ذهب إلى منزله للنوم، وفي صباح اليوم التالي بعد أدائه صلاة الفجر اكتشف أن العربة بها عطل. يقول «روحت أشوف الكنبة الخلفية وأبحث عن أشياء لتصليح السيارة، واكتشفت وجود موبيل زيرو بالكرتونة، ولكن لا يوجد به رقم تليفون أو فاتورة».

الإعلان عن هاتف مفقود

وقال شحاته العربي، 47 سنة، والمقيم بقرية شنوان التابعة بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية لـ«الوطن»، أنه لم يتردد لحظة في إعادة الموبايل إلى صاحبه، فنشر إعلانا على منصات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للتوصل إلى صاحب الموبايل، وكان نص الإعلان «أنا سائق تاكسي، وفيه حد نسي معايا تليفون لسه جديد زيرو بكرتونة، ومش عليه أي رقم أو فاتورة، ونشر معه رقم هاتفه».

«العربي»: لا أقبل الحرام

لدى «العربي» أولاد، ولا يريد أن يُدخل عليهم أموالا حراما حتى لو كان ليس لها صاحب، حسبما يؤكد.

لم يكتف سائق التاكسي بالإعلان، فتواصل مع أحد مشايخ الأزهر وقال له استمر في البحث للعثور على صاحب الهاتف.

ورفض «العربي» توضيح اسم ونوع الموبيل حتى لا يكلمه أحد مدعيا أن الموبيل ملكه، مؤكدا أن الموبيل ثمنه لا يقل عن 4 آلاف جنيه، وأنه ما زال يبحث على صاحبه حتى الآن.

ولاقى ما قام هذا السائق تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، فوصفه كثيرون بـ«الأمين»، وأنه نموذج لابد من الاقتداء به بين أبناء محافظة المنوفية، مشيدين بعزمه على البحث عن صاحب التليفون عبر جميع الطرق للتوصل إلى صاحبه وإرجاعه له.