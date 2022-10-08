آلاف المواطنين بموكب الاحتفال بمولد النبي بشوارع سفاجا.. «في حب رسول الله»

شهدت مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر خروج الآلاف من المواطنين في موكب يطوف الشوارع والميادين احتفالا بمولد النبوي الشريف، يضم الكبار والصغار والعائلات، وسيارات مزينة، رافعين لافتات مدون عليها عبارات في حب الرسول، مرددين الأناشيد الدينية في ذكرى ميلاد الرسول العطرة، وأطلقت السيدات الزغاريد من الشبابيك والبلكونات وسط تفاعل وفرحة وسعادة وتبادل التهاني والتبريكات للجميع.

آلاف المواطنين يحتفلون بالمولد في الشوارع

وقال المؤرخ وصفي تمير إن موكب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يطوف مدن البحر الأحمر، وهي عادة سنوية يحرص عليها أهالي البحر الأحمر احتفال بالذكرى العطرة لمولد خير الأنام، لافتا في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الآلاف من المواطنين شاركوا في موكب المواطنين والسيارات، وطافوا الشوارع وسط فرحة الجميع على أنغام الأناشيد الدينية، مرددين كلمات في حب في رسول الله.

احتفالات المولد على شواطئ الغردقة

وشهدت مدينة الغردقة احتفالات المولد النبوي الشريف على الشواطئ المفتوحة بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، حاملين حلوى المولد وتبادل التهاني مع العاملين بالقطاع السياحي وحرص السائحون على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على مواقع السوشيال ميديا.

راعي الكنيسة الكاثوليكية يحتفل بالمولد

واحتفل القمص يؤانس أديب، راعى الكنيسة الكاثوليكية، بالمولد النبوي الشريف بتوزيع الحلوى في الشوارع وأجرى زيارة إلى مديرية التضامن الاجتماعي لتسليم علب حلوي المولد لتوزيعها على الحالات الاجتماعية المستحقة.