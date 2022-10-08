دعاء للمريض بالشفاء العاجل في ذكرى المولد النبوي الشريف.. اللهم احفظه

دعاء للمريض بالشفاء العاجل في ذكرى المولد النبوي الشريف، هو أكثر ما يهتم به العديد من المسلمين في هذه الذكرى العطرة، حتى يتعافى أحباؤهم من معاناة المرض، لذا ترصد السطور التالية أفضل الأدعية في هذا الأمر.

دعاء للمريض بالشفاء العاجل في ذكرى المولد النبوي الشريف

دعاء للمريض بالشفاء العاجل في ذكرى المولد النبوي الشريف لم يرد بشأنه شكل محدد، ومن الأدعية الشائعة في هذا الشأن ما يلي:

- اللهم احفظه بعزك الذي لا يضام، واكفيه ببرك الذي لا يرام، اللهم ملك الناس، رب الناس، اشفه شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، ربي أني مسني الضر وأنت ارحم الراحمين.

دعاء للمريض المولد النبوي

وهناك أكثر من دعاء للمريض بالشفاء العاجل في ذكرى المولد النبوي الشريف يمكن ترديده، منها «اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى، وبصفاتك العلا، وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين».

وبالنسبة لدعاء للمريض بالشفاء العاجل في ذكرى المولد النبوي الشريف، فهناك عدد من الأدعية المحبذ ترديدها، منها:

- اللهمّ خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينيك التّي لا تنام، واكفه بركنك الّذي لا يرام، واحفظه بعزّك الّذي لا يُضام، واكلأه في الّليل وفي النّهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مُفرج الكرب، يا مُجيب دعوة المُضطرين

- اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.