رئيس «تدريب الصحفيين» يشيد بـ«الوطن»: ملف ذكرى المولد النبوي مبدع

أشاد حماد الرمحي عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب في نقابة الصحفيين، بالملف الذي أعدته جريدة «الوطن» ونشرته في عددها الصادر اليوم السبت بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، واصفًا إياه بأنَّه ملف مبدع بكل ما تحمله الكلمة من معان.

ذكرى المولد النبوي الشريف

وأضاف «الرمحي» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ ملف ذكرى المولد النبوي شمل مجموعة من المحاور التي لم يسبق التطرق لها في عدد واحد من قبل الصحف المصرية والعربية، وظهر بصورة إخراجية بديعة تحبب القارئ في قراءة ومطالعة الملف.

وتابع أنَّ الملف تضمن مجموعة من المحاور الأساسية في حياة (رسول الله صل الله عليه وسلم) ومن أبرزها محور الأخلاق النبوية، وذلك بالتزامن مع إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المبادرة الوطنية بعنوان «أخلاقنا الجميلة»، تأسيًا بأخلاق الرسول، وذلك لما لأهمية ودور الأخلاق في تربية الشباب وبناء جيل واع وقادر على تحمل المسئولية وبناء الجمهورية الجديدة.

نقابة الصحفيين

وأشار «الرمحي» إلى أنَّ ملف «الوطن» شمل محورًا مهمًا بعنوان «رفقًا بالقوارير» المتعلق بقضايا المرأة وكيف كان يتعامل الرسول (صل الله عليه وسلم) مع زوجاته، مؤكّدًا أنَّ الاهتمام بهذا المحور يصب مباشرة في استقرار الأمن القومي بالبلاد لأنّه يؤمن حياة الأسرة والمجتمع.