وزير الخارجية يستقبل نظيره اليوناني غدا في القاهرة

يستقبل سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، غدا، بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو، نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك.

ويأتي اللقاء لبحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية، إلى جانب بحث قضايا التعاون المشترك بين القاهرة وأثينا على المستوى الثنائي، والتي تشهد تطورات كبيرة خلال الفترة الماضية.

لقاء السفير المصري في اليونان مع وزير الخارجية المناوب

وكان السفير عمر عامر السفير المصري لدى اليونان التقى، أمس، وزير الخارجية اليوناني المناوب ميلتياديس فارفيستيوس، حيث تناول اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر واليونان، خاصة فيما يتعلق بالمشاورات الخاصة بتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الاستفادة من العمالة المصرية في اليونان.

كما تم مناقشة التطورات الدولية والإقليمية الراهنة، وكذلك الإعداد لزيارة وزير خارجية اليونان إلى مصر الأسبوع المقبل، بحسب بيان رسمي لوزارة الخارجية المصرية.