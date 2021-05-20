«شكري» يبحث مع وزير خارجية اليونان جهود التهدئة في فلسطين والربط الكهربائي

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، نظيره اليوناني «نيكوس دندياس»، وتناولا مجمل ملفات التعاون بين الدولتين وسُبل تطويرها، والقضايا الإقليمية التي تمثل أولوية بالنسبة للبلدين.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين أشادا بقوة ومتانة العلاقات المصرية اليونانية، وأواصر الصداقة التي تجمع بين حكومتي وشعبي وقيادتي البلدين، وكذلك التعاون والتنسيق المستمرين على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والتجارية.

وأكدا أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة، خاصةً نقل الغاز الطبيعي والربط الكهربائي.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن «شكري» استعرض التطورات المتسارعة الجارية في الأراضي الفلسطينية، وموقف مصر في هذا الصدد، مشيرًا إلى التحرك المصري لوقف التصعيد العسكري، والجهود والاتصالات المكثفة التي تُبذل حاليًا، من أجل تحقيق التهدئة بشكل عاجل، وأن السبب الرئيسي لتجدد الصراع يكمن في غياب أفق حقيقي لعملية السلام، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود الدولية، من أجل إعادة إطلاق مسار المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في أقرب وقت.

وتبادل الوزيران الرؤى حول عدد من الملفات الإقليمية، خاصةً مستجدات الأوضاع في كل من ليبيا ومنطقة شرق المتوسط، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق بينهما، خلال المرحلة المقبلة في هذا الصدد.