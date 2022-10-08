تاجر مقتنيات يوضح حقيقة الملعقة السنبلة «أم 50 ألف جنيه»: نصب إلكتروني

يعتبر اقتناء الأشياء الثمينة والتاريخية شغفا يلاحق بعض الأشخاص للاحتفاظ بها وشرائها لدرجة تجعل منها باهظة الثمن في بعض الأحيان، خاصة التاريخية التي تنتمي لعصور قديمة لأكثر من قرن ونصف، لكن ما يثير الجدل ارتفاع أسعار بعض المقتنيات التي ما زالت متواجدة، لكن بشكل بسيط، لنفاجأ كل يوم بأسعار متزايدة سواء العملات أو لبعض المقتنيات المعدنية وآخرها كان «الملعقة السنبلة».

وأثارت «الملعقة السنبلة» جدالًا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول منشورات تبين ارتفاع سعرها لما يعادل 150 ألف جنيه مصري أو ما يزيد عنه، فبدأ الكثير بالبحث عن حقيقة الأمر، وخاصة بعد أن سعى الجميع داخل البيت المصري للوصول للملعقة والفوز بمبالغ هائلة.

شيحة: الملعقة السنبلة هو مجرد نصب إلكتروني

وأكد محمد شيحة، تاجر المقتنيات المعدنية القديمة في محافظة الدقهلية، لـ«الوطن»، أن ما تم تداوله بخصوص أمر الملعقة السنبلة هو مجرد نصب إلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي ولا حقيقة له، لكنه أمر مشابه لغيره من الأشياء التي تم تداولها من قبل على المواقع بأسعار باهظة: «قالوا قبل كده الباجور الأهرامات القديم والهون بيتباع بـ50 ألف وده مش حقيقي، كل شوية يقولوا عن حاجات قديمة بأسعار مهولة وده كله كلام فاضي ونصب على الناس».

ملعقة السنبلة في الأصل صناعة ياباني

وأشار إلى أن الجدال الذي حدث سواء كونها صناعة إنجليزية كما تردد على لسان البعض على مواقع التواصل لكن لا حقيقة لذلك فالملعقة السنبلة في الأصل صناعة ياباني أم عن كونها من «الفضة»، فالمتعارف عليها في مصر مصنوعة من «الاستلس» وليس كما ذكر بالإضافة إلى أن سعرها لا يتجاوز الخمس جنيهات في السوق الخاصة ببيعها، لكن ما حدث من جدال مجرد عملية نصب يتعرض لها البعض ويصطدموا بالواقع بسعر زهيد.

ووضح في نهاية كلامه أن ما يحدث من تداول أسعار باهظة يؤثر بشكل ما على حال السوق، وخاصة اعتبار البعض أن السعر الحقيقي كذب أو مجرد احتيال بعد استماعه لأسعار المواقع، وعند اصطدامه بالواقع لا يصدق الأمر من هول الفرق الشاسع بين السعر المتوقع والسعر الحقيقي: «حتى لو اعتبرنا أن المعلقة السنبلة من الفضة وزنها هيكون كام أقصى حاجة 30 جرام في 20 جنيه سعر الفضة يعني هتكون بحوالي 600 جنيه دي لو فضة لكن المتواجدة في السوق المصري حاليًا هي من الاستلس وده المتعارف عليها من أول ظهورها».