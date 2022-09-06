مكتبة الإسكندرية تنفي بيع مقتنيات نور الشريف في المزادات «صور»

ارتبط اسم مكتبة الإسكندرية خلال الساعات القليلة الماضية، ببيع مقتنيات الفنان نور الشريف، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحديث عن عمليات بيع لمقتنيات الفنان الراحل التي أهدتها أسرته للمكتبة، إلا انها أصدرت بيانا رسميا نفت فيه صحة تلك الادعاءات كاملة.

مقتنيات نور الشريف في مكتبة الإسكندرية

وبحسب ما أعلنته مكتبة الإسكندرية، فإنها ليس لها علاقة بأي من عمليات البيع التي تتم على مقتنيات نور الشريف، موضحة «أنه لا علاقة لها بما تم تداوله مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود بعض مقتنيات الفنان الراحل نور الشريف تباع في الأسواق والمزادات».

6 آلاف كتاب لنور الشريف في مكتبة الإسكندرية

وأعلنت مكتبة الإسكندرية عن تفاصيل مقتنيات نور الشريف بها، حيث تسلمت إهداء من أسرة الفنان الراحل في مايو 2016، حصلت بموجبه على حوالي 6022 كتابًا، و167 ورقة، وهي عبارة عن بعض الأوراق والعقود الخاصة بشركته الإنتاجية، وعدد 9 كراسات بخط يده مدون بها بعض الخواطر والملاحظات.

مكان مقتنيات نور الشريف في مكتبة الإسكندرية

وكشفت مكتبة الإسكندرية عن مكان مقتنيات نور الشريف بها، والتي يمكن للزائر تفقدها، حيث توجد بقاعة اطلاع المجموعات الخاصة والكتب النادرة بمستوى B2، مؤكدة إنها مفهرسة ومدرجة على قاعدة بيانات المكتبة، ويمكن للزائرين والباحثين الاطلاع عليها في أي وقت.

كما أكدت مكتبة الإسكندرية، أنه لا يوجد أي مقتنيات خاصة بالفنان الراحل نور الشريف سواء ألبومات صور أو جوائز ودروع تم تسليمها للمكتبة.