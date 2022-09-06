مكتبة الإسكندرية: بيع مقتنيات نور الشريف شائعة لا أساس لها من الصحة

قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إن ما تردد عن بيع المكتبة لمقتنيات الفنان الراحل نور الشريف مجرد شائعة ولا أساس لها من الصحة.

أسرة نور الشريف سلمت مكتبة الاسكندرية 6123 كتابا

وأوضح « زايد » في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن أسرة الفنان سلّمت مكتبة الاسكندرية 6123 كتابا، وحوالي 700 ورقة، و9 كراسات بخط يده مدون بها ملاحظات وخواطر، ولم تسلم أي ألبومات أو جوائز أو صور.

وذكر، أن المكتبة تتولى فهرسة وأرشفة الشخصيات العامة، وتخصص لها مكانا خاصا باسم صاحبها، ليعرف القارئ أن هذه الكتب من مقتنيات مكتبة هذا الشخص.

قاعات خاصة لمقتنيات الرؤساء والزعماء

وأشار «زايد» إلى أن مكتبة الإسكندرية بها قاعات خاصة لمقتنيات الرؤساء والزعماء والشخصيات العامة، مطالبا من يريد التأكد من أي شيء عليه أن يتوجه للمكتبة من الغد ويرى الكتب المهداه من مكتبة الفنان نور الشريف.

وأضاف أن أرملة الكاتب محمد حسنين هيكل تفقدت المكتبة منذ أيام، وعاينت جناح زوجها الراحل، وأشادت به، ووعدت بإضافة كتب جديدة مازالت بحوزتها لتنضم للكم الهائل من الكتب الموجودة بمكتبة الإسكندرية.

نفي الشائعات

ونفى مدير مكتبة الإسكندرية، الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بيع مقتنيات الفنان نور الشريف، مؤكدا أن الكتب والوثائق الخاصة بالفنان الراحل موجودة ومتاحة للعرض أمام الجمهور داخل المكتبة.