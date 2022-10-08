ضبط سائق «سوابق» بحوزته 7.5 كيلو حشيش في كفر الشيخ

تمكنت مباحث شرطة بندر دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبط سائق يبلغ من العمر 32 عاما، وبحوزته كمية من جوهر مخدر الحشيش، وذلك قبل القيام بالترويج للمخدرات على راغبي التعاطي من عملائه، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات.

ملابسات الواقعة

وكان اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة بندر دسوق، يفيد بقيام ضباط وحدة مباحث قسم شرطة دسوق بضبط شخص يدعى «ن. ب»، 32 عاما، سائق ويقيم ببندر دسوق، وبحوزته كمية كبيرة من جوهر الحشيش داخل مسكنه، بينما قد ورودت معلومات عن قيامه بالاتجار في المواد المخدرة لجوهر الحشيش وترويجها على راغبي تعاطي المخدرات والتربح منها.

كما تبين من خلال الملف الجنائي للسائق، اتهامه في 3 قضايا قبل ذلك، منها القضية رقم 342 لسنة 2007 «سرقة»، والقضية رقم 15043 لسنة 2008 «مخدرات»، والقضية رقم 5536 لسنة 2020 «مخدرات».

ضبط كمية من الحشيش

تم تكثيف تحريات مباحث قسم شرطة بندر دسوق حول المعلومات التي وردت عن تلك الواقعة وتبين صحتها، وعلى الفور توجهت قوة شرطية من مباحث قسم شرطة دسوق إلى منزل السائق، وتم مداهمة مسكنه وعثر بحوزته على عدد 36 قطعة من مخدر الحشيش والتي تزن 7 كيلو ونصف، كما تم ضبط مبلغ مالي قدره 2000 جنيه، وهاتف محمول لتسهيل توزيع مخدر الحشيش على راغبي التعاطي، وسلاح أبيض «سكين».

وبمواجهته بالواقعة والمضبوطات أقر بحيازته المواد المخدرة الحشيش بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من خلال متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال على عملائه، كما أن السلاح الأبيض «سكين» للدفاع عن النفس.

العقوبة المتوقعة للسائق

بينما أشار ممدوح مختار المحامي، إلى أن عقوبة الإتجار بالمخدرات حسبما يتضن التقدير الموضوعي لهيئة المحكمة وإجراءات الضبط في قضايا الاتجار بالمخدرات والتي يصدر علي أثرها العقوبة بمحكمة الجنايات من 10 سنوات حتى 25 سنة بالمؤبد.

تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 12568 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة دسوق، وباشرت جهات التحقيق التحقيقات في ملابسات الواقعة.