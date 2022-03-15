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ضبط عنصرين إجراميين في المنيا بحوزتهما 165 طربة من مخدر الحشيش

كتب:

محمد بركات
11:22 ص | الثلاثاء 15 مارس 2022
جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن المنيا، نشاط إثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهما مُتخذين من دائرتى مركزى شرطة "العدوة- مغاغة" بمحافظة المنيا مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى. 

ضبط المتهمين 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة العدوة، وبحوزته عدد 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول.

كما ضُبط أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" حال تواجده بالقرب من مسكنه، وبحوزته عدد 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

مخدرات بأكثر من مليون جنيه 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى مليون ومائتي ألف جنيه تقريبا، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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