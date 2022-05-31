ضبط عاطل بحوزته مخدر الحشيش بمحطة سكة حديد سوهاج

اشتبه رجال الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكة حديد مركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج بأحد الأشخاص الذي قد ارتبك فور رؤيتهم أثناء انتظاره أحد القطارات، وقد تم سؤاله عن شخصيته، وتحقيق الشخصية ليرتبك ويتم ضبط جوهر مخدر الحشيش بحوزته، وأفاد بأن بحوزته تلك الكمية من جوهر مخدر الحشيش بقصد التعاطي.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، إخطارا من مركز شرطة جزيرة شندويل.

ضبط عاطل بحوزته جوهر مخدر الحشيش

يفيد تمكن الخدمات الأمنية المعينة علي محطة سكة حديد سوهاج بمحطة جزيرة شندويل من ضبط «عز الدين. ص. خ. م»، 30 عامًا، حاصل على دبلوم تجارة، ويقيم بدائرة مركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج، وبحوزته عدد 3 قطع جوهر مخدر الحشيش المخدر تزن حوالي 15 جرامًا.

اعتراف المتهم بحيازة جوهر مخدر الحشيش بقصد التعاطي

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي وأنه كان داخل محطة سكة حديد مركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج، لاستقلال قطار سوهاج القاهرة للسفر للقاهرة، وأن المضبوطات التي كانت بحوزته كان للتعاطي هربًا من أزمة نفسية يمر بها دفعته للهروب بالسفر وبالتعاطي.

تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وقد تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحريز المضبوطات.