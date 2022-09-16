كيف نستخدم الأدوية بطريقة آمنة وصحيحة؟.. «الصيادلة» تجيب

قال الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن الاستخدام الصحيح والأمثل للأدوية والمسكنات يرجع إلى إرشادات الطبيب المختص وتعليماته، كما حذر بعدم اتباع الوصفات الطبية المنزلية وألا يبادر المريض بتناول الأدوية والمسكنات بالطريقة العشوائية دون استشارة الطبيب، لأن تناولها دون وصف الطبيب له مخاطر جسيمة تؤثر على صحة المريض بالسلب.

الالتزام بمواعيد الأدوية

وأوضح عضو مجلس الصيادلة، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الأدوية ربما تتفاعل مع بعضها البعض إذا تم تناولها في نفس الوقت لذلك كل دواء له توقيت، فهناك مجموعات دوائية تكون قبل الطعام، ومجموعة بعد الطعام وأدوية تؤخذ في فترة الصباح، وأخرى تؤخذ في فترة المساء، وهناك علاجات لا يجب تناولها في أثناء قيادة السيارة، لأنها تؤثر على التوازن، لذلك يجب اتباع إرشادات الطبيب، وعدم مبادرة المريض بتناول الأدوية والمسكنات من تلقاء نفسه.

وأضاف«أبو دومة»، أن تناول الأدوية والمسكنات بشكل صحيح يكون بعد تشخيص الطبيب للحالة، وعلى أساسه يتم وصف الدواء المناسب وعدم تناوله بشكل عشوائي، فعلى المريض اتباع إرشادات الطبيب أو الصيدلي المعتمد في صرف الدواء، فالصيدلي له دور كبير في مد المريض بالمعلومات المهمة عن الأدوية، كتحديد موعدها وتداخلها مع الوجبات.

دور الصيدلي في مساعدة المريض

وأوضح أن الصيدلي يشرح للمريض الطريقة الصحيحة لتناول الأدوية والمسكنات، فيما يخص الكمية المناسبة دون زيادة أو نقصان التي تحتاجها الحالة، لأن الكمية تختلف من حالة إلى أخرى، مع مراعاة الأمراض المتداخلة.

وتابع أن الأغلبية يتناولون الدواء بدون الرجوع إلى الطبيب أو استشارته، اعتقاداً منهم أنها مشكلة صحية بسيطة لا تستدعي الاستفسار، ويمكن حلها والتعافي منها دون الحاجة إلى تعليمات الطبيب، وهذا يسبب عواقب وخيمة، لأنهم قد يستخدمون الدواء بشكل خاطئ، ما يؤدي لمضاعفات صحية خطيرة.