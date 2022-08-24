شعبة الصيادلة تحذر من أدوية الإنترنت.. وتؤكد «فيزيتا» غير مرخصة

حذَّر الدكتور أحمد إدريس، المتحدث الرسمي باسم شعبة الصيادلة بالاتحاد العام للغرف التجارية، من عمليات بيع وتداول الأدوية والمستحضرات الطبية على مواقع الإنترنت مجهولة المصدر، كونها ضارة بالصحة ويرفضها تماما، طالما لا يعلم المستهلك أي شيء عن الموزعين أو طرق التخزين، التي قد تغير من الخواص الكيميائية للدواء، وتحديدا المادة الفعالة، بخلاف الأدوية المباعة بالصيدليات.

أضاف «إدريس» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ هناك تشككا أيضاً من كون هذه الأدوية المجهولة، يجرى تهريبها أو تعبئتها في عبوات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، مؤكدا رفض الإعلانات التجارية للأدوية والمستحضرات الطبية على مواقع الإنترنت، طالما مجهولة المصدر، خاصة الفيتامينات والمكملات الغذائية.

عروض وهمية لزيادة المبيعات.. والثمن: صحة المواطن

كما شدد على ضرورة الامتناع وعدم التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي إلا بحذر فيما يتعلق بشراء الأدوية وكل ما له علاقة بصحة الإنسان، فهناك صفحات وهمية تعرض منتجات طبية تضر بصحة الانسان، وهناك عروض وهمية لتحقيق مبيعات مرتفعة على حساب صحة المواطنين.

القانون ينص على اقتصار بيع الأدوية بالصيدليات فقط

تابع المتحدث باسم شعبة الصيادلة، أنَّه بنص القانون «يقتصر بيع الدواء على الصيدليات الحاصلة على تراخيص لمزاولة مهنة الصيدلة»، موضحا الغرض من هذا الإجراء، وهو «تواجد أكثر من طبيب يكون على دراية أكبر بكيفية استخدام الدواء والجرعات التي سيتلقاها المريض، كما أنه لن يجرى صرف الدواء إلا عند الضرورة، وبروشتة طبية في الغالب».

«مش هتوفر لكن هتيجي على صحتك»

أشار «إدريس» إلى أنَّ مواقع بيع الأدوية وصرف الروشتات على الإنترنت، مثل «فيزيتا»، لا تزال غير مقننة حتى الآن، وليست في مصلحة المريض، فلابد أن يتم صرف الدواء من خلال الصيدليات فقط، مع وجود الصيدلي المختص بذلك، والمرخص له بتقديم الاستشارة الطبية، وتوضيح وشرح طريقة تناول الدواء وتحديد الجرعات.

ولفت إلى أنَّ هناك بعض الأدوية تتأثر بأنواع معينة من الأطعمة، لذلك فإنَّ المشورة الطبية ضرورية من طبيب متخصص.