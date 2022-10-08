رئيس جهاز الثروة السمكية يبحث فرص التعاون مع البنك الدولي

عقد الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، اجتماعًا مع وفد البنك الدولي، وذلك للتباحث حول سبل التعاون ودعم قطاع الثروة السمكية وخاصةً بالمشاريع البحرية بهدف تحقيق الأمن الغذائي، إذ يقوم البنك الدولي بتنفيذ مشروع إقليمي للتنمية المستدامة في أسماك البحر الأحمر وخليج عدن بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA).

ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين دول البحر الأحمر وخليج عدن من أجل الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك، وتعزيز الإنتاج الفعال لمصايد الأسماك وسلسلة القيمة في بلدان البحر الأحمر وخليج عدن، وجرى تصميم هذا البرنامج كسلسلة من المشاريع برؤية أن تنضم الدول للبرنامج بناءً على احتياجاتها.

مناقشة فرص إدماج مصر في برنامج الاستزراع السمكي

وقال الدكتور صلاح مصيحلي، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إنه جرى البدء في تنفيذ سلسلة المشروعات بالمكون الإقليمي الخاص بالهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA) ومكون للدولة اليمنية في أغسطس 2022، وقام البنك الدولي بإعداد دراسة حول تحقيق القيمة من الاقتصاد الأزرق في مصر، كما جرى مناقشة فرص إدماج مصر في برنامج الاستزراع السمكي وسلاسل إمداد الأسماك المدعمة من المملكة المتحدة من خلال مشروع يركز على احتياجات مصر بناءً على الدراسة والتطورات وما استجد في هذا القطاع ضمن برنامج الثروة السمكية المستدامة وإمكانية الحصول على منح لاستغلالها لإحداث طفرة كبيرة فى القطاع داخل مصر بجميع مجالاته.

تطبيق الاشتراطات والمعايير الدولية

وجرى التطرق لعدد من المشاريع والدراسات والأفكار، وجار العمل على طرحها بشكل نهائي خلال اجتماعات مقبلة مثل تطبيق الاشتراطات والمعايير الدولية، ودعم المستثمرين من خلال الاستغلال الأمثل لموارد الجهاز .