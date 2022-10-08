اقتصاد الحرب.. أستراليا تعاني التضخم رغم بعدها 13 ألف كيلو عن أوكرانيا «فيديو»

نشرت فضائية «إكسترا نيوز» تقريرا حول اقتصاد الحرب في دولة أستراليا، موضحًا أنه بالرغم من ابتعاد أستراليا عن أوكرانيا على بعد 13 ألف كيلومتر ولكنها لم تنج من آثار الحرب، فلم تلبث اقتصادات العالم من الخروج منهكة عقب أزمة جائحة كورونا حتى وجدت نفسها في معركة شديدة القوة مع الحرب الروسية الأوكرانية التي كانت كالزلزال الذي هز أساسات دول صناعية كبرى، ولا تزال توابعه تضرب في كل قطاعات الحياة.

المواطن الأسترالي بات منزعجا

وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأسترالي كان الأقل تأثرا بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلا أن المواطن الأسترالي بات منزعجا من تأثر معيشته من هذه الحرب التي تبعد عنه نحو 13 ألف كيلومتر، وهو ما حذر منه الاقتصاديون الذين أكدوا أن التغيير قادم لا محالة، وأن الأسوأ لم يأت بعد.

التضخم في أستراليا إلى أعلى مستوى له في 21 عاما

وقفز التضخم في أستراليا إلى أعلى مستوى له في 21 عاما، وهز أغلب بيوت أستراليا، وحذر بنك الاحتياطي الأسترالي من أن التضخم الأساسي قد يصل إلى 4.6% بحلول ديسمبر، وهو أعلى بنقطتين مئويتين من توقعاته السابقة في فبراير.

المستهلك الأسترالي يصرخ فكل شهر هناك سعر أعلى لكل سلعة، ما سيزيد الضغط على الأسر، الأمر الذي سيتوقع معه حدوث المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في المستقبل.